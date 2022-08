La crisi, i social, la fede nuziale: cosa succede davvero ai Bennifer

I Bennifer si sono lasciati oppure no? La risposta è quasi scontata, ma è servito l'intervento di Ben Affleck in persona per riportare ordine nella fuga di notizie scatenatasi nelle scorse ore, che voleva la coppia già al capolinea dopo le nozze celebrate a Las Vegas poche settimane fa.

A dirla tutta, se la notizia della separazione lampo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fosse stata confermata, meglio di loro avrebbe fatto solo Britney Spears, che è rimasta sposata con l'ex Jason Allen Alexander per sole 55 ore. Invece il caso si è rivelato una fake generatasi da un tam tam social scatenato dai fan dei Bennifer, che hanno letteralmente travisato il contenuto di un articolo apparso su un sito americano. Il giornalista parlava di un allontanamento fisico tra i due confermato dai fatti: la popstar era a Capri per l'evento dell'Unicef mentre l'attore era a Los Angeles per un nuovo progetto cinematografico.

Niente di più di semplici impegni personali, che però sono stati interpretati dai fan della coppia anche come un allontamento sentimentale. E il misunderstanding ha preso piede su Twitter e altri social. A confutare ogni dubbio ci ha pensato Ben Affleck o meglio i paparazzi statunitensi, che da mesi seguono lui e Jennifer Lopez per catturare ogni immagine di uno dei ritorni di fiamma più incredibili della storia dello showbiz.