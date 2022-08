I paparazzi e l'odio social: Vanessa Incontrada risponde alle critiche

Sono passati quasi due mesi da quando Vanessa Incontrada è finita al centro di una bufera mediatica per una sua foto in copertina su una rivista di gossip. Lo scatto, che la immortalava in spiaggia in un momento di relax, scatenò il putiferio, perché le immagini non rendevano giustizia alla sua bellezza e alle forme generose. Ma oggi, a distanza di tempo, la conduttrice e attrice è tornata a commentare l'episodio.

" La paparazzata in spiaggia? Non mi ha ferito, la mia risposta è l'indifferenza ", ha detto Vanessa Incontrada a Vanity Fair, che le ha dedicato la cover story dell'ultimo numero. Nell'intervista l'attrice ha poi spiegato: " Se gira l'immagine di te in spiaggia o mentre corri, non va mai bene. Ci sarà sempre qualcuno che critica ". Sui social network sono tutti pronti a criticarla e a dare giudizi, ma oggi come in quel momento - quando le foto uscirono - lei ha risposto con l'indifferenza.

Impossibile invece rimanere indifferenti alle voci di una presunta crisi con il compagno, l'imprenditore toscano Rossano Laurini, con il quale ha un figlio. La Incontrada ha confermato il momento difficile, parlando più di se stessa e del suo desiderio di capire in quale direzione andrà in futuro: " Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata ".