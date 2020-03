Cristiano Ronaldo versione "casalingo" spiega ai figli come disinfettare le mani

Siamo abituati a vederlo sul campo da calcio seminare il panico tra le difese avversarie e puntare dritto alla porta a caccia del gol. Oggi, però, Cristiano Ronaldo è costretto, a causa del coronavirus, a rispettare come milioni di persone in tutto il mondo la quarantena. Il campione è volato sull’isola di Madeira, dove è nato e cresciuto, per stare vicino alla madre reduce da un ictus, che ne ha messo a rischio la vita, ma non dimentica di insegnare ai suoi figli le regole di igiene imposte dalla pandemia.

Subito dopo lo stop al campionato di calcio italiano, Cristiano Ronaldo si è imbarcato sul primo aereo per Madeira per trascorrere la sua quarantena insieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai figli nell’isola portoghese che gli ha dato i natali. Una scelta dettata anche dalle precarie condizioni di salute di sua madre Maria Dolores dos Santos Aveiro. Lo scorso 3 marzo, infatti, la 65enne è stata ricoverata d'urgenza per un ictus ischemico e Ronaldo è corso al suo capezzale per accudirla.

Dalla sua lussuosa abitazione in riva al mare, Cristiano Ronaldo non manca di condividere sui social network con i suoi follower foto e video della sua nuova vita da "casalingo", confinato in casa con la sua famiglia a causa del coronavirus. L’ultimo filmato pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram ha mostrato il calciatore intento a spiegare ai suoi bambini più piccoli come igienizzare le mani. Alana Martina, Eva Maria e Mateo Ronaldo sono stati ripresi mentre, seduti ciascuno sul proprio seggiolone, ricevono da papà Cristiano un quantitativo di sapone liquido per lavarsi le mani. I bambini, divertiti e sorpresi, si mostrano mentre strofinano le mani per igienizzarle.

Un siparietto divertente che però non ha distolto l'attenzione dei follower dalla recente polemica che ha visto protagonista la sua compagna, Georgina Rodriguez. La modella è stata infatti paparazzata in centro a Funchal intenta a fare shopping in piena emergenza coronavirus, scatenando l'ira dei media spagnoli.