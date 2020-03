Dario Argento senza freni: "Covid-19? ​Ho molta paura e temo una strage"

Di questi tempi nessuno è immune da angosce e paure, neppure se ti chiami Dario Argento e con l’orrore hai a che fare da tutta una vita. Il popolare regista italiano, intervistato dal quotidiano "Libero", ha ammesso di essere spaventato dall’attuale emergenza sanitaria italiana e mondiale e di prevedere una deriva catastrofica della situazione.

Durante la chiacchierata con "Libero", Dario Argento ha confermato di aver dovuto sospendere le riprese del suo ultimo lavoro cinematografico, proprio a causa dell’emergenza coronavirus. La troupe e il cast, ancora in via di definizione, avrebbero dovuto effettuare le riprese in Francia, ma il diffondersi del virus in tutto il mondo lo ha costretto a uno stop, che potrebbe essere più lungo del previsto. " Sono stato costretto a bloccarlo – ha spiegato Dario Argento - È tutto pronto per girarlo, ma il set è ambientato in Francia,dove anche lì la situazione è difficile. Se tra un mese migliora il problema del coronavirus potrei anche iniziare. Sto formando il cast ma è un momento terribile per il cinema. E non solo" .

Il re della cinematografia horror, che vanta film del calibro di "Profondo rosso", "Suspiria" e "La Terza madre", non ha nascosto le sue paure più profonde legate al diffondersi, tanto repentino, del virus: " Ho molta paura e questa notizia l'ho presa malissimo, come tutti gli italiani. Oltre alla Sars, penso con terrore alla Spagnola una malattia virale che negli anni 1918-1920 uccise migliaia di persone, fu una cosa spaventosa, ma alla fine esaurì la sua violenza. Dobbiamo sperare che accada anche con il coronavirus ".