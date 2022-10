"Datemi una mano". La Tatangelo piange sul palco dopo la morte della madre

Sono stati lunghi interminabili attimi di commozione quelli vissuti da Anna Tatangelo sul palco di Acquaviva delle Fonti, dove la cantante si è esibita dal vivo nel fine settimana. L'artista, reduce dalla prematura scomparsa della madre, stava per cantare il brano dedicato proprio alla donna, ma il ricordo di lei l'ha travolta e la Tatangelo non è riuscita a trattenere le lacrime.

A svelare cosa è successo sul palco dell'evento barese è stato un video registrato da una fan dell'artista e condiviso sui social network. Un momento di forte commozione che ha costretto Anna Tatangelo a fermarsi per alcuni minuti, nel tentativo di ritrovare la calma e la serenità per cantare "La più bella", il brano che l'interprete scrisse proprio per la madre nel 2007.

Mentre il pubblico la acclamava con urla di sostegno e applausi, la Tatangelo ha chiesto più volte di avere pazienza, cercando di trattenere le lacrime. " Ce la posso fare. Ho fatto una promessa a una persona... " ha detto l'artista di Sora, che poi si è seduta sullo sgabello di fronte al palco dando le spalle al suo pubblico per non mostrare il suo dolore. " Fallo per lei ", l'ha incitata una fan presente tra il pubblico, mentre il video riprendeva il dolore dell'artista.

La dedica di Anna Tatangelo alla madre

" Ho fatto una promessa, che questa canzone l'avrei comunque continuata a cantare e stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, quindi datemi una mano ", ha detto con la voce rotta dalla commozione, iniziando a intonare le prime strofe della canzone. Anna Tatangelo ha rivolto gli occhi al cielo più volte, poi ha mandato un bacio in aria per indirizzare il suo pensiero e il suo omaggio a Palmira Vinci, la madre morta a 67 anni dopo una lunga malattia.

Al termine dell'esibizione l'interprete si è presa qualche minuto nel backstage per riprendersi dalla forte emozione al riparo dagli occhi indiscreti, ma poi è tornata a abbracciare i suoi fan continuando il concerto. Era dal 30 settembre scorso che Anna Tatangelo non riappariva in pubblico. Dopo i funerali della madre, nella chiesa dei Padri Passionisti a Sora, dove la famiglia dell'artista è molto conosciuta, lei era volata negli Stati Uniti per prendere le distanze da tutto e tutti.