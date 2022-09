Lutto per Anna Tatangelo: morta a 67 anni la madre

Si è chiusa in un triste silenzio Anna Tatangelo. Troppo forte il dolore per la scomparsa, a soli 67 anni, della madre Palmira Vinci, deceduta nelle scorse ore dopo avere lottato per anni contro una brutta malattia. A darne notizia sono stati i quotidiani locali di Frosinone, dove la donna abitava, nel comune di Sora, cittadina che ha dato i natali anche alla cantante. La madre della Tatangelo era molto conosciuta e apprezzata nel frusinate dove da oltre trent'anni faceva la commerciante ambulante.

La caduta poi la morte

Nel corso degli anni Anna Tatangelo aveva parlato più volte del suo speciale rapporto con la madre. Una donna forte e determinata, che aveva dovuto affrontare le difficoltà legate a una grave malattia, che l'aveva colpita anni fa. Secondo quanto riportato da Frosinone Today, però, Palmira Vinci avrebbe vinto la sua battaglia con il male, ma lo scorso agosto era stata vittima di una brutta caduta. E ora la notizia del decesso lascia un profondo sconforto in chi la conosceva.

La dedica speciale alla mamma

Lo scorso anno, in occasione del compleanno della madre, Anna Tatangelo aveva speso parole dolcissime per lei. E lo aveva fatto pubblicando una foto di quando era piccola con una dedica: " Sei la persona più forte che io conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni ad essere una donna ed una mamma migliore, quello che sono lo devo a te. Mi hai insegnato ad essere forte, lo hai fatto in silenzio, anno dopo anno, senza mai chiedere...senza mai lamentarti, senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica" .

I silenzio social di Anna Tatangelo

La cantante non aveva mai parlato della malattia della madre, né dell'incidente che sarebbe avvenuto alla donna in agosto. Ma da giorni Anna Tatangelo non si mostrava sui social network. I suoi fan hanno pensato che l'artista avesse preso le distanze dal web dopo la recente rottura dal compagno, il rapper Livio Cori, ma la verità forse si nasconde dietro al dolore. I funerali della donna si terranno domani alle 15 e 30 presso la chiesa dei padri passionisti. A piangere la sua prematura scomparsa ci saranno Anna, la sorella Silvia e i fratelli Maurizio e Giuseppe, oltre al padre della cantante Dante e marito della donna.