Dayane Mello sgancia la bomba: "Natalia non ama Andrea, è una certezza"

" Io so il motivo del biglietto ma non posso dirlo ". Le parole di Dayane Mello sono destinate a scatenare reazioni fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. Lo strano regalo che Andrea ha ricevuto dalla sua fidanzata lo ha gettato nello sconforto più totale e ora la rivelazione fatta in confessionale dalla venezuelana promette di accendere una nuova miccia.

Dopo aver ricevuto un campioncino di profumo e un elastico per capelli - ma soprattutto un gelido bigliettino - Andrea Zelletta è entrato in crisi. Il tarantino è convinto di aver deluso la fidanzata, Natalia Paragoni, e le teorie si sono moltiplicate. A sganciare una nuova bomba, però, ci ha pensato Dayane Mello che, poche ore dopo l'apertura dei regali, ha confidato a Cecilia e a Carlotta di conoscere il motivo della reazione di Natalia. " So il motivo delle parole di quel biglietto, ma non posso dirlo almeno finché in Casa rimane Sonia che è molto amica di Natalia Paragoni".





are che le abbiano detto che lei non è innamorata, anzi. Dice che è una certezza

Non ho voglia di avere tutta la Casa contro

Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei

La curiosità sullche Dayane conoscerebbe - e che riguarderebbe Natalia - ha però colpito Cecilia e Carlotta, che a più riprese hanno cercato di carpire ulteriori dettagli dalla Mello. Alla fine però Cecilia Capriotti è riuscita a ottenere alcuni dettagli da Stefania e Tommaso, che avrebbero raccolto la confessione di Dayane: "P". Dayane, però, di parlarne pubblicamente davanti a tutti e magari in prima serata non se la sentirebbe: "".Intanto, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Andrea ha smentito unapubblicato un messaggio chiarificatore nelle sue Instagram stories: "". Per molti la questione non sarebbe chiusa qui e lunedì 28 dicembre, giorno della prossima diretta del Grande Fratello Vip,potrebbe essere in studio per chiarire la situazione e avere un faccia a faccia con Andrea e forse anche Dayane.