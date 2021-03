Dayane Mello spiazza tutti: "Sono innamorata. Fuori da qui c'è una persona"

Colpo di scena o l'ennesima puntata di una telenovela che dura ormai da sei mesi? La rivelazione fatta da Dayane Mello nella notte ha scatenato una nuova polemica sulla modella brasiliana. Il tutto a poche ore dall'attesa finalissima del Grande Fratello Vip, che si terrà questa sera (lunedì 1 marzo) in prima serata su Canale 5.

Io sono innamorata

Ma di chi? Di Rosina?

Nel corso del programma di, Mattino 5, sono stati mandati in onda alcuni filmati delle ultime ore di permanenza nella Casa dei cinque finalisti dell'edizione 2021 del Grande Fratello Vip. Tra giochi, chiacchiere e preparativi in vista della diretta serale, Dayane si è lasciata sfuggire un nuovo dettaglio sulla sua vita sentimentale. Una rivelazione inattesa che ha gettato una nuova ombra sul suo percorso all'interno del reality. "", ha esordito Dayane Mello mentre si trovava in veranda insieme a Pierpaolo e Andrea. Unabuttata là che non ha colto impreparato Petrelli, ma che ha destato stupore in Zelletta che ha incalzato Dayane: "".

La modella brasiliana si è affrettata a smentire il suo interesse per l'ex gieffina, alla quale in realtà aveva dichiarato il suo amore giusto una settimana fa, lasciando un alone di mistero: " No, domani sera alla finale lo saprai. Pier lo sa già ". Dayane ha fatto capire di averne già parlato in altre occasioni con l'ex velino e ha continuato a scherzare con Zelletta senza però sbilanciarsi. Le parole della bella brasiliana hanno scatenato un'accesa discussione in studio a Mattino 5. Uno degli opinionisti della Panicucci non si è risparmiato la stoccata: " Praticamente lei ogni sette giorni si innamora di una persona diversa ". Ma è stata Miriana Trevisan a essere più critica nei confronti della Mello: " A questo punto non so...è come vedere una nave nella tempesta. Io credo che lei sia una grande stratega ".

Sul web le parole pronunciate da Dayane hanno agitato le acque alla vigilia della finale. Se per molti le sue dichiarazioni sarebbero l'ennesimo stratagemma per tenere alta l'attenzione su di sé, dall'altra per alcuni la rivelazione fatta riguarderebbe la figlia, Sofia, suo primo vero grande amore. La verità potrebbe venire a galla proprio nel corso della finale in onda questa sera.