De Martino a sorpresa su Belen: "Di matrimonio ne ho fatto uno..."

" Se abbiamo divorziato? Oddio, non ne sono sicuro, ma credo di sì ". Si è aperta così, con un vero e proprio lapsus sull'unione con Belen Rodriguez, l'intervista che Stefano De Martino ha rilasciato alla vigilia del suo debutto al cinema nel film "Il giorno più bello" di Andrea Zalone.

L'ex ballerino di Amici, oggi conduttore del varietà di Rai Due "Bar stella", ha scherzato sul suo matrimonio "rispolverato" con Belen Rodriguez e al Corriere della sera ha rivelato, che è stata la maturità a farli tornare insieme. Avere trovato una sua identità, e un posto in primo piano nel mondo dello spettacolo, lo ha aiutato: " I problemi che ho avuto tra i 20-25 anni li hanno tutti i ventenni: si fa fatica ad avere un'identità ben precisa. Quando sei con un riflettore sempre puntato addosso, la mancanza di consapevolezza emerge. Ora mi riconoscono grazie al mio lavoro ed è più appagante per me, mentre la cosa difficile dell'essere noti da giovani è che tutti ti conoscono quando non sei pronto: non sai neanche tu chi sei ".

Ora che Stefano De Martino non è più "il fidanzato di" ma un conduttore, c'è stato spazio per riprendere una relazione che non è mai veramente terminata. I due sono legalmente divorziati ma si sono dati una terza possibilità. Per mesi hanno provato a nascondere il riavvicinamento ma alla fine, di fronte alle foto scattate dai paparazzi, non hanno più potuto negare. La fiamma è tornata a bruciare e i due si dicono felici di questa reunion. " Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti - ha detto De Martino commentando la grande attenzione mediatica su lui e Belen - Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c'è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro ".