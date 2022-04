"Fra poco ci rilasceremo": ma ora Belen sta con De Martino

Che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si siano riavvicinati ormai non è più un mistero. I paparazzi li hanno pizzicati in più di un'occasione insieme al figlio o da soli in teneri atteggiamenti. Ma dalle loro bocche non era mai uscita una parola, che confermasse il ritorno di fiamma. Anzi. Stefano De Martino aveva addirittura negato di essere tornato a frequentare l'ex compagna durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera. E nell'ultima ospitata a Domenica In aveva abilmente glissato sulle domande relative alla bella argentina.

A smuovere le carte in tavola ci ha pensato Belen Rodriguez che, nell'ultima puntata de Le iene, ha scherzato sul loro ritrovato amore e anche sui presunti tradimenti dell’ex ballerino di Amici. Durante la rubrica in cui i conduttori e gli ospiti rispondono agli attacchi pungenti degli hater, la showgirl ha replicato confermando la reunion. " De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora: me lo fai assaggiare?" , ha scritto un'utente sui social, scatenando la replica ironica della Rodriguez: " Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne quindi potresti essere una scelta ".

La replica, una chiara risposta allo sprezzo degli hater, è di fatto la prima vera conferma della ritrovata armonia tra i due, che da ormai dieci anni sono l'uno al fianco dell’altro seppure tra alti e bassi. Era il 2012, infatti, quando Belen e Stefano si incontravano al serale di Amici e venivano travolti dalla passione. Un anno dopo arrivarono le nozze e poi la nascita del loro primogenito Santiago. Avvenimenti che sembravano avere consolidato l'unione, che invece si è rotta nel 2015. I due hanno avuto storie e frequentazioni diverse nel periodo successivo, ma nel 2019 hanno provato a riavvicinarsi, lasciandosi però di nuovo pochi mesi dopo. Il ritorno di fiamma recente è solo l'ultimo capitolo della loro storia d'amore infinita. Le foto pubblicate dal settimanale Chi, nell'ultimo numero in edicola, confermano l'amore ma le parole di Belen alle Iene valgono più di qualche paparazzata.