I due "ex di..." si leccano le ferite. ​Ma Belen e Diletta se la spassano

Che ci fa Stefano De Martino a Ibiza a pochi passi dalla sua ex moglie? Se lo stanno chiedendo in molti dopo la pubblicazione su Instagram della foto con Daniele Scardina. Il conduttore di Made in Sud e il pugile di Rozzano hanno trascorso una serata insieme in un noto locale dell'isola e la foto ha fatto il giro del web in poco tempo. Se per molti l'inedita coppia si è ritrovata per trascorrere una serata a parlare delle rispettive pene d'amore, ai più non è sfuggito il fatto che a Ibiza si trovi, in questi giorni, anche Belen Rodriguez. E il gossip si infiamma.

C'è una cosa che accomuna Stefano De Martino e Daniele Scardina in questa strana estate post quarantena: la condizione di single. Entrambi sono reduci dalla fine delle rispettive storie d'amore. Il pugile è stato mollato dalla conduttrice sportiva Diletta Leotta poche settimane fa. A portare alla rottura sarebbe stato un presunto tradimento di "King Toretto", ma lui nega e rilancia: " La amo e me la riprenderò ". Il tutto mentre la Leotta si diverte tra party e feste con le amiche e si lascia fotografare da Diva e Donna in atteggiamenti intimi con un misterioso ragazzo.

Dall'altra parte Stefano De Martino che dopo lo scoppio dello scandalo sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi si è ritrovato da solo inseguito dai paparazzi. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni in costiera amalfitana a bordo della sua barca, l'ex ballerino di Amici è volato alle isole Baleari dove si trova in vacanza anche l'ex compagna Belen. Qui la bella argentina ha trovato, da anni, la sua oasi di pace dove rifugiarsi e sempre a Ibiza la showgirl e Stefano ricucirono il rapporto dopo il primo addio del 2015. Che si tratti di un nuovo riavvicinamento tra i due? Difficile saperlo visto che in mezzo a questa vicenda c'è il figlio, Santiago, che fa la spola tra Italia e Spagna per godersi le attenzioni dei genitori.

Ma mentre i romantici sperano nell'ennesimo ritorno di fiamma tra Stefano e Belen, il conduttore partenopeo ha trascorso una serata tra uomini al Cipriani di Ibiza. A fargli da spalla c'era Daniele Scardina, il pugile che vedremo tra poche settimane in televisione a Ballando con le stelle. L'insolita coppia si è concessa qualche ora di divertimento scambiandosi, perché no, qualche consiglio sulle rispettive pene d'amore.