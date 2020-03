La De Panicis stuzzica Denver e mostra un'altra foto del loro passato

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip dopo la prima settimana, Elisa De Panicis continua a commentare con sarcasmo i suoi trascorsi sentimentali con Andrea Denver.

Il flirt tra i due “vipponi” di questa edizione del reality show venne fuori dopo pochi giorni dall'inizio del programma e, se in un primo momento il modello negò tutto, poi decise di ammettere la pregressa frequentazione con Elisa. Il caso, dunque, sembrava essere risolto, ma la De Panicis non ha mai perso occasione per stuzzicare il giovane. Il giorno di San Valentino, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto che li ritraeva a letto insieme e, incurante della presenza di una fidanzata, la influencer ha aggiunto carne al fuoco.

Nelle ultime ore, dopo essere rimasta un po’ lontano dai social per la gaffe imperdonabile sul Coronavirus, Elisa De Panicis si è prestata per le domande dei follower. A chi le ha chiesto se Andrea fosse davvero come appare in tv, la ragazza ha pescato dalla sua galleria in un’altra foto: un primo piano di Denver tra lenzuola rosse di seta. “ Non è poi così tanto diverso...Il caffè te lo porta a letto anche nella vita normale ”, ha risposto sarcastica Elisa, lasciando intendere di conoscere molto bene il modello anche nel suo privato.

Senza curarsi di quelli che potrebbero essere i sentimenti di Anna Wolf, fidanzata di Andrea, Elisa non perde occasione di sottolineare e dimostrare di aver vissuto un flirt con il bel modello. Anche in occasione dell’intervista rilasciata dalla modella americana per Chi, in cui la giovane ribadiva di credere al compagno e di rimanere indifferente davanti alle dichiarazioni di chi sosteneva di aver vissuto una tresca con lui, la De Panicis non aveva esitato a farle sapere che il tradimento c’era stato, e fu proprio con lei.