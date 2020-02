Elisa De Panicis a letto con Andrea Denver: ​la foto che scatena le polemiche sul web

Elisa De Panicis non ci sta a stare lontana dai riflettori e sgancia una bomba nel giorno di San Valentino. Mentre Instagram pullula di foto di coppie e immagini romantiche, l'ex gieffina ha pubblicato una foto di lei a letto con Andrea Denver. Uno scatto che non avrà sicuramente gradito l'attuale fidanzata del modello - che ancora si trova nella casa del Grande Fratello Vip - e che promette di scatenate forti polemiche. Frecciatina alla rivale in amore o semplicemente voglia di attirare l'attenzione su di sé a poche settimane dall'uscita dal reality?



Difficile saperlo. Prima di entrare nella casa del GF Vip, Elisa De Panicis e Andrea Denver avevano avuto una frequentazione (anche di letto). Un flirt senza particolari coinvolgimenti, come aveva tenuto a precisare Denver (dopo le iniziali smentite), ma che invece avrebbe coinvolto più profondamente la De Panicis. La fuori uscita anticipata di quest'ultima dalla casa più spiata d'Italia non ha certo agevolato il chiarimento tra loro e l'ultimo ingresso della bella influencer aveva lasciato intendere che tra i due ci fosse stato molto altro nell'hotel che li ospitava alla vigilia dell'inizio del Grande Fratello Vip.

La nuova foto pubblicata da Elisa nelle storie del suo profilo Instagram è destinata a scatenare polemiche e la reazione dell'attuale compagna di Andrea Denver. La foto, che li immortalain un letto coperti solo da lenzuola e un cuscino, riporta la scritta "Felice San Valentino". Uno scatto che potrebbe far infuriare l’inquilino della Casa più spiata d’Italia ma che potrebbe scatenare anche la reazione di, la fidanzata di Denver. Quest'ultima, negli scorsi giorni, aveva rilasciato una breve intervista al settimanale "Chi" , nella quale aveva confessato di aver grande fiducia nel fidanzato ma anche di volerci vedere chiaro sul passato che sembra legare Elisa e Andrea. La modella attuale compagna di Denver potrebbe presto fare un confronto con il fidanzato e chissà che come terzo "incomodo" non ci sia proprio l'ex gieffina. La questione sarebbe tutta nel loro passato e motiverebbe il continuo pressing della De Panicis su Denver. Poco importa che Elisa abbia svelato di aver chiuso da poco la sua relazione con Theo Hernandez la mente riporta sempre a Denver e l'ultimo scatto hot condiviso sui social dalla De Panicis lo conferma.