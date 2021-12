Delia Duran minaccia azioni legali, ma intanto entra al Grande fratello vip

Delia Duran sarà una nuova concorrente del Grande fratello vip. Stando all'anticipazione riportata da TvBlog, la modella venezuelana dovrebbe varcare la porta rossa nel corso della puntata in programma il 3 gennaio. Con lei ci sarà anche Kabir Bedi, il celebre attore interprete di Sandokan, il cui ingresso nella Casa è stato svelato da Alfonso Signorini nell'ultima diretta del reality.

L'ingresso di Delia Duran al Grande fratello vip promette di ribaltare gli equilibri nella Casa. La moglie di Alex Belli, dopo il flirt del compagno con Soleil, ha più di un sassolino da togliersi dalle scarpe e sono attese scintille tra lei e la Sorge. Un nuovo capitolo del triangolo che, di fatto, riporterà nella Casa - seppure a distanza - anche l'attore, che finirà nuovamente nelle dinamiche del programma.

Intanto, alla vigilia del suo ingresso, Delia ha minacciato azioni legali contro Carlo Cuozzo, l'uomo con cui fu paparazzata in teneri atteggiamenti tre settimane fa. La coppia fu fotografata mentre si baciava in un locale in centro a Milano e le foto vennero mostrate ad Alex nel corso di una diretta del programma. L'attore accusò la moglie di volere inscenare falsi teatrini e Cuozzo alimentò il gossip pubblicando una foto di Delia (di spalle) nel suo letto di albergo per fare intendere che la coppia sarebbe andata oltre a semplici baci.

Con la squalifica di Alex dal Grande fratello vip e l'uscita dalla Casa il tradimento sembrava essere finito nel dimenticatoio. Almeno fino alle scorse ore, quando Carlo Cuozzo ha svelato: " Siamo stati insieme. Non mi frega assolutamente nulla di Alex Belli. Penso che questa sia una cosa che debba stare al pudore di una donna. Se una donna non ha rispetto per il proprio marito o compagno Inizialmente non eravamo soli, c'era anche la sua amica Claudia. Eravamo in albergo io, lei e Claudia. Mi è stato proposto di 'farmi' anche con Claudia, ma ho rifiutato. Me l'ha proposto Delia ".

Dichiarazioni forti che hanno scatenato la reazione di Delia, che su Instagram ha detto di avere dato incarico al suo avvocato di difendere la sua reputazione: " Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto diffamatorio diffuse sui social media da tale Carlo Cuozzo in relazione a un asserito flirt sentimentale che hanno gravemente leso la mia onorabilità e reputazione, comunico di aver dato incarico al mio legale di fiducia di tutelare e difendere la mia immagine in tutte le sedi competenti, censurando lo spregevole comportamento di certi soggetti che per avere un momento di visibilità non hanno esitato a millantare in modo assolutamente illecito situazioni e vicende del tutto false e inveritiere che altro non fanno se non ledere la mia reputazione, onore e decoro ". L'ennesimo risvolto di una storia, che potrebbe venire trattata anche nel reality con l'ingresso di Delia.

NO RAGA MA ANDATE A VEDERE LE STORIE DI Carlo Cuozzo #gfvip pic.twitter.com/POlTDewnQy — S U N (@f_elysian30) December 14, 2021