Demi Lovato dice basta ai concerti: "Sarà il mio ultimo tour. Sto male"

Cosa sta succedendo alle popstar internazionali? Viene da chiederselo dopo l'ennesimo forfait arrivato da oltreoceano. Dopo gli annunci di Justin Bieber e Shawn Mendes (che hanno sospeso i rispettivi tour mondiali per colpa di stanchezza e depressione) anche Demi Lovato ha rivelato che questa sarà la sua tournée, parlando di una misteriosa malattia.

Holy Fuck Tour ha preso il via il 13 agosto da Springfield in Illinois e sta toccando le più grandi città del Sud America. Dal 22 settembre Demi Lovato girerà gli Stati Uniti con ventiquattro date, che la vedranno esibirsi dal vivo fino ai primi di novembre. Un tour intenso che non avrà, a quanto pare, un seguito. La cantante statunitense ha annunciato, infatti, l'inatteso stop attraverso i suoi profili social, allarmando i fan: " Sono così malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo ". Un messaggio, poi rimosso sia da Twitter che da Instagram, che ha riportato l'attenzione sulle sue condizioni di salute. Da anni, infatti, l'attrice e cantante combatte la sua personale battaglia contro la dipendenza dalle droghe e la bulimia.

Nel 2018, Demi Lovato rischiò addirittura la vita a causa di una overdose, che le provocò tre ictus e un infarto e danni permanenti al cervello. " Non guido e ho difficoltà a leggere... ", svelò nel documentario Dancing with the Devil, nel quale parlava di salute mentale e dipendenze. Lei, che recentemente ha dichiarato la sua fluidità sessuale, dicendo di essere non-binaria, ha ammesso di fare fatica a tenere il ritmo del palco.