"Devo andare a farmi benedire", nuovo incidente per Mara Venier

Mara Venier c'è ricascata, letteralmente. La conduttrice di Domenica In è stata vittima di un nuovo incidente domestico e sui social ha sfogato tutta la sua frustrazione per l'ennesimo scivolone, questa volta fortunatamente senza gravi conseguenze.

Non si può certo dire che questo sia l'anno fortunato, almeno dal punto di vista della salute, per Mara Venier. Dopo la frattura del piede destro, causata da una caduta dalle scale del suo appartamento, la popolare conduttrice di Domenica In c'è ricascata, nel vero senso della parola. Questa volta però le conseguenze sono state meno gravi del precedente incidente, anche se lo spavento è stato comunque grande. A raccontare quanto accaduto nelle scorse ore è stata lei stessa con un video condiviso sui suoi canali social; un filmato a tratti ironico per le dinamiche e per le parole utilizzate dalla Venier.

E pensare che solo pochi giorni fa lei si era mostrata sul web senza l'ingessatura e pronta a tornare a camminare. In quell'occasione era stata criticata da alcuni hater per le gambe in bella mostra, ma con la solita ironia che la contraddistingue la Venier aveva risposto per le rime ai suoi accusatori. Oggi, a pochi giorni di distanza, ecco un nuovo inconveniente a tre mesi esatti dalla caduta in casa. " È arrivato il momento di andare a farmi benedire - ha esordito nelle storie del suo profilo Instagram Mara Venier - ieri sera dopo una bellissima serata a cena fuori con tanti amici e la famiglia, sono caduta, inciampata, qui fuori in cortile ". A far cadere in fallo la presentatrice veneziana la scarsa illuminazione nel giardino e, senza accorgersene, lei è inciampata in un gradino della villetta di Forte dei Marmi dove sta trascorrendo le vacanze: "Non l'ho visto e così sono inciampata, candendo a terra. Ora ho l'altro ginocchio ammaccato. Per fortuna niente di fratturato, un po' di ghiaccio e via, ma è stata una bella botta, mi è andata bene ".