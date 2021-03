Diletta Leotta e Can Yaman sposi? Spunta l'anello da 40mila euro

Corrono veloci Can Yaman e Diletta Leotta. Colpo di fulmine, fidanzamento lampo e ora (sembra) proposta di matrimonio con tanto di brillante ben saldo sulla mano sinistra dell'inviata sportiva. La coppia più chiacchierata del momento sembra fare sul serio e l'anello spuntato all'improvviso all'anulare della Leotta alimenta i gossip e il chiacchiericcio (non fosse altro che per il prezzo).

Quarantamila euro. Tanto varrebbe il gioiello che l'attore turco ha deciso di regalare a Diletta Leotta come pegno d'amore e simbolo delle nozze che, si vocifera, potrebbero essere già state fissate. Una fedina realizzata in platino e firmata dal più famoso brand di gioielli, Tiffany & Co., che è spuntata ufficialmente sulla mano di Diletta a fine febbraio. Sui social la bella inviata sportiva lo ha sfoggiato per la prima volta durante Verona - Juventus. Nella foto scattata a bordo campo, la mano è volutamente seminascosta ma il brillante non è passato di certo inosservato.

L'anello in micro pavé di diamanti sulla fascia, sul quale spicca un diamante centrale taglio smeraldo, avrebbe infatti un valore non inferiore a 39mila euro. Il prezzo varia a seconda delle caratteristiche della pietra centrale, ma Can Yaman non avrà certo badato a spese per la sua fidanzata, soprattutto perché sembra che lo abbia scelto insieme alla mamma di lei, sua futura suocera. Diletta sui social network mostra la fedina con il contagocce e intanto il popolo del web storce il naso e continua a gridare alla farsa.

Per molti, infatti, la relazione tra Diletta e Can sarebbe tutta una messa in scena per spingere la popolarità dell'attore turco in Italia, dove sta girando le scene della nuova serie televisiva dedicata al celebre Sandokan. Se la storia del matrimonio fosse vera sarebbe un duro colpo al cuore per le migliaia di fan dell'attore della serie cult "Daydreamer". Can si è fatto paparazzare per le vie di Roma tra gioiellerie e agenzie immobiliari e c'è chi è pronto a scommettere che la data delle nozze sia già stata fissata (fine agosto). Del resto la proposta, ufficiale oppure inventata, c'è stata e persino plateale con tanto di aereo a sorvolare i cieli della capitale. La risposta della Leotta non è chiara, ma intanto le fan "piangono".