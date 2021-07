"Non sembra reale". Bufera web sulla Leotta dopo il vaccino

La follia del web sui vaccini prosegue. Questa volta a finire nel mirino dei complottisti è stata Diletta Leotta. È bastata una foto condivisa dall'inviata sul suo profilo Instagram per scatenare ipotesi e congetture tra le più assurde. Qualcuno ha addirittura pensato che la Leotta abbia finto di vaccinarsi.

A scatenare la bagarre sui social network è stata l'ultima storia Instagram pubblicata da Diletta Leotta attraverso il suo profilo ufficiale. L'inviata sportiva ha fatto sapere ai suoi follower di aver ricevuto la sua dose di vaccino, invitando i fan a fare altrettanto. Un'immagine simile a quella condivisa dal suo fidanzato, l'attore turco Can Yaman, pochi giorni prima. Anche lui si era immortalato in uno dei tanti hub italiani con il braccio pronto per l'iniezione, ma non aveva ricevuto le stesse critiche che hanno invece travolto la compagna.

Lo scatto di Diletta Leotta ha fatto il giro del web in brevissimo tempo. L'immagine è stata ricondivisa su Instagram da decine di fanpage e i commenti critici non sono mancati. Per alcuni la conduttrice avrebbe potuto risparmiarsi di spettacolarizzare la sua vaccinazione: " Ti pareva che la bionda non lasciasse perdere l'occasione per mettersi in mostra ". Mentre altri hanno addirittura messo in dubbio che lo abbia fatto davvero. Dall'infermiera che nasconde le mani alla presunta assenza della siringa, il popolo del web ha dato sfogo alle ipotesi più assurde: "Scusate ma non mi sembra reale ...tutto nascosto dalle mani dell'infermiera", "Sinceramente non si vede la siringa, sembra finto ".