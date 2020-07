"Dillo che sono figo", "A me piacciono le donne": imbarazzo tra Pago ed Eros Ramazzotti

L'estate post quarantena sta regalando fiumi di gossip e insolite accoppiate, come quella formata da due dei cantanti più chiacchierati del panorama musicale: Eros Ramazzotti e Pacifico Settembre. Belli, single (fino a prova contraria) e perennemente inseguiti dai fan e soprattutto dai paparazzi, i due hanno regalato ai loro seguaci un simpatico siparietto sui social network, mostrandosi insieme in un momento di relax.

Ad unirli (per il momento) il comune destino da single, che li vede godersi questa periodo estivo in solitaria. Pago è reduce dall'ennesima rottura con Serena Enardu, proprio alla vigilia dell'uscita del suo ultimo singolo "Tu lo sai", dedicato proprio alla ex fidanzata. Ramazzotti è altrettanto protagonista delle riviste e dei pettegolezzi settimanali per i presunti flirt con alcune delle più belle showgirl del panorama televisivo italiano (vedi Roberta Morise).

Almeno per un weekend, però, i due sono rimasti lontani dal chiacchiericcio. Eros Ramazzotti e Pago si sono incontrati per caso e hanno deciso di regalare ai loro fan dei social network un saluto e soprattutto un simpatico siparietto. Tra una battuta e l'altra, Eros e Pago hanno omaggiato i loro fan con un divertente filmato dove è stato soprattutto Ramazzotti a tessere le lodi del collega. La musica, però, questa volta non c'entra. L'ex marito di Michelle Hunziker ha puntato tutto sulla stima: " Questo è un bravo ragazzo, sembra un po' così... ma è un bravo ragazzo ". Frecciatina alla Enardu? Chissà, quello che è certo è che Pago è molto desiderato dalle sue fan che, ha raccontato lui stesso pochi giorni fa, gli inviano costantemente piccanti messaggi e richieste di qualunque tipo (anche spudorate).