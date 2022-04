Disastro ai Fatti vostri: Anna Falchi fa cadere la torta in diretta

La settimana dei I Fatti vostri, il programma in onda ogni mattina su Rai Due, si è chiusa nel peggiore dei modi: con un disastro culinario che sta già impazzando sui social network. A compierlo è stata la conduttrice Anna Falchi che, al termine della rubrica "Pasticceria in piazza", ha fatto cadere a terra il dolce realizzato da Ernest Knam tra lo stupore generale.

Ernest Knam e sua moglie Alessandra Knam sono spesso ospiti della trasmissione di Salvo Sottile e Anna Falchi in onda su Rai Due dal lunedì al venerdì. Nella rubrica dedicata alla pasticceria, il maestro cioccolatiere tedesco - divenuto popolare per la partecipazione a Bake Off Italia e altri programmi televisivi - realizza prelibati dolci, spiegando passaggi e metodi per la loro preparazione. Nella puntata odierna Knam ha mostrato ai telespettatori come realizzare un profiterole piramidale con bignè, cioccolato e crema chantilly.

Una ricetta classica e sicuramente conosciuta ma sempre molto apprezzata, che il popolare pasticciere ha preparato in circa mezz'ora. Una volta terminato, Anna Falchi ha preso il vassoio con il profiterole e si è diretta al centro dello studio, dove la attendeva Salvo Sottile. Il giornalista stava per passare la linea al colonnello Morico per il consueto appuntamento con il meteo del weekend, quando è successo il fattaccio.