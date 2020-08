Discoteche, Bob Sinclar: "Distanziamento mentre si balla? Impossibile"

" Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è 'goditi l’attimo'. Non ho un consiglio migliore ". Così Bob Sinclar si inserisce nello scontro tra governo e Regioni sulla necessità di fissare ulteriori paletti per discoteche e locali notturni. Il dj francese, uno dei più amati e seguiti al mondo, intervistato da Repubblica ha detto la sua su una delle questioni più scottanti dell'estate e che sta creando una spaccatura tra l'esecutivo e le Regioni.

Bob Sinclar è entrato a gamba tesa sulla questione discoteche che sta tenendo banco nella settimana di Ferragosto. Mentre il governo cerca un accordo con le regioni su ulteriori paletti e vincoli per scongiurare l'aumento dei contagi da coronavirus, il dj è tornato a parlare della problematica a poche settimane di distanza dal suo chiacchierato live a Gallipoli, che è costato ai proprietari del locale un esposto alla Procura per la violazione delle norme anti-covid. L'evento tenuto da Sinclar al Praja di Gallipoli, autorizzato dalla Prefettura di Lecce, ha radunato oltre duemila giovani ma mantenere le norme di distanziamento non è stato facile ed è scatta la segnalazione.