"Le mie sorelle sono contente...?" ​La strana frase di Beatrice Valli

" Ma la Bea non ha neanche accennato al fatto se è felice della tua gravidanza?", "Ma nemmeno Eleonora si è espressa? Bah ". Sono solo alcuni dei commenti irriverenti che i fan di Ludovica Valli le hanno scritto nelle ultime ore. Dopo l'annuncio della sua prima gravidanza la bella influencer, oltre alle decine di messaggi di auguri, è stata tempestata di domande sulla mancata reazione delle sorelle al lieto annuncio. Roba da far insospettire anche il meno sospettoso.

E così, in poche ore, si è scatenata una vera e propria caccia alle streghe tanto che, dopo le prime risposte evasive di Ludovica, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto chiarire la vicenda. Sono passate poche ora dall'annuncio di Ludovica Valli sui social. L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha svelato, dopo settimane di sospetti, di essere in dolce attesa. Una notizia che ha scaldato il cuore dei suoi fan ma che sembra aver lasciato indifferente le sorelle Eleonora e Beatrice Valli. Le due, che sono già mamme di tre e due figli, non hanno commentato pubblicamente la gravidanza di Ludovica scatenando i rumor più feroci.

Le tre hanno litigato? Si sono chiesti con insistenza i follower sui social. Un dubbio, quello su possibili dissapori familiari, che i fan di Ludovica Valli hanno voluto esternare pubblicamente e che l'influencer ha alimentato con un paio di risposte evasive, che non sono sfuggite ai più. Alle domande curiose sui mancati auguri social da parte delle sue sorelle, Ludovica infatti ha risposto: " Eeeee, lei è così non so che dirvi....Ma ragazze non chiedete a me, chiedete a loro. Io non saprei cosa rispondervi ".