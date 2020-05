Domenica In, disastrosa diretta con Romina: il cameraman cade, Yari inciampa nei cavi

Non è "Domenica In" se non succede qualche contrattempo in diretta. Anche nell'ultima puntata del format domenicale condotto da Mara Venier, la conduttrice si è trovata costretta a fronteggiare più di un imprevisto. A creare maggiore imbarazzo è stato il collegamento con Romina Power in diretta dalla tenuta Carrisi di Cellino San Marco, dove si è stabilita dopo la fine di "Amici". Dopo i saluti di rito e le prime battute tra Mara e Romina, l'operatore delle riprese ha avuto un piccolo incidente e poco dopo anche Yari Carrisi si è reso protagonista di un intoppo in diretta, costringendo la Venier a mandare la pubblicità in anticipo.

Durante l'ultima diretta di Domenica In, Mara Venier si è collegata con Romina Power per festeggiare insieme a lei e a sua figlia Cristel la festa della mamma. Appena aperto il collegamento da Cellino San Marco, però, qualcosa è andato storto. Mentre la cantante stava salutando la conduttrice, guardando in camera, l'obiettivo si è improvvisamente spostato e la Power è stata costretta a spiegare quanto stava accadendo. " Mando la pubblicità vedo che state spostando l'immagine e non ci sto a capire più niente ", ha esordito Mara Venier, ma la Power ha spiegato: " No purtroppo l'operatore è inciampato e ha colpito la telecamera ". Immediata la reazione della conduttrice che, tra la sorpresa e lo sconforto, ha esclamato: " Ma si è fatto male? E' caduto? Ci mancava pure questa! Fammi vedere se sta bene ". Dopo aver verificato l'incolumità del suo operatore, zia Mara ha proseguito la chiacchierata con la Power.