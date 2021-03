"Dove hai messo le t...?" Mara ​Venier imbarazza la De Angelis

Dopo l'esperienza al festival di Sanremo Matilda De Angelis è una delle giovani protagoniste della televisione italiana con la serie dedicata a Leonardo Da Vinci. L'attrice, 25enne, è stata ospite dell'ultima puntata di Domenica In per raccontare la sua carriera fulminante nel mondo del cinema, ma è finita al centro di alcuni siparietti imbarazzanti con la complicità della padrona di casa, Mara Venier.

L'attrice, originaria di Bologna, è finita subito nel mirino della conduttrice che, nel presentarla come astro nascente della cinematografia italiana ed internazionale, ne ha sottolineato la giovane età: " Sembri una bambina, una robettina...e invece io che ho visto "The Undoing" (serie americana con Nicole Kidman e Hugh Grant in cui la De Angelis è tra i protagonisti, ndr) e ho visto questa donna meravigliosa, in queste scene dove non nascondi nulla... ".

Certo lì nel film non dico che le avevi come la zia, ma qua.... do' stanno? Te sei dimagrita fija mia?

Posso svelare il mio segreto. Era un wonderbra che se non hai niente niente non fa miracoli, ma se c'è qualcosa ah beh allora!

Nel parlare della bellezza diperò, Mara Venier non ha perso l'occasione di spostare l'attenzione sul seno dell'attrice, che nella serie statunitense sembra essere più prosperoso rispetto alla realtà: "". Un'osservazione che sulle prime ha lasciato la 25enne bolognese stupita, ma che poi ha replicato. "", ha risposto Matilda alla conduttrice, avvicinando le mani al seno per far capire meglio l'effetto push up.

Una risposta che ha scatenato l'ilarità di Mara Venier, che ha concluso il siparietto decisamente piccante con un laconico: " A me non mi serve, se metto pure quelle chissà dove mi vanno ". L'intervista a Domenica In è proseguita sulla carriera della giovane attrice protagonista della serie di Rai Uno "Leonardo". Ma proprio mentre parlava delle riprese della serie tv, la conduttrice ha messo nuovamente in difficoltà l'attrice, che aveva appena detto di essere una persona precisa e meticolosa perché del segno della Vergine. Un equivoco che ha portato Matilda ha chiarire che si trattava del suo segno e a replicare a tono alla Venier, che nel frattempo era scoppiata a ridere piegata sul bancone: " Che stupida che sei! Perché fai così ".