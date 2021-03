"Achille Lauro buffone", "Non rompere le p...". Mara Venier diventa una furia

Odiatori e dissidenti sono avvisati: mai parlare male di Achille Lauro in presenza di Mara Venier. La risposta che potreste ottenere potrebbe lasciarvi senza parole. Quelle perse (solo per un attimo) dall'hater di turno che, sui social network, ha avuto l'ardire di criticare l'eclettico artista, vedendosi a sua volta rifilare una rispostaccia dalla conduttrice.

Altro che "Zitti e Buoni", brano con il quale i Maneskin si sono aggiudicati l'edizione 70+1 di Sanremo. Quest'anno sul web si è parlato tanto di Festival, ribattezzata l'edizione più social della storia della kermesse. Lo attestano i dati. I telespettatori si saranno pure dati alla macchia, facendo calare gli ascolti, ma il popolo dei social network è rimasto incollato al web per commentare ogni serata con milioni di tweet e commenti. Tra i più attivi gli adolescenti e i personaggi famosi che, complici lockdown e coprifuoco, hanno deciso di dire la loro pubblicamente.

L'amore de zia

Questi non sono cantanti, tutti a elogiare quel buffone di Achille Lauro

Guarda Sanremo e non rompere le pa*** a noi

Non è stata da meno Mara Venier, che attraverso il suo profilo Instagram ha sostenuto i suoi "preferiti", ma soprattutto ha applaudito alle performance dell'adorato. "", come lo ha definito lei nelle sue storie, è stato uno dei protagonisti di questo Sanremo con i suoi "quadri" e a Domenica In presenterà il suo ultimo spettacolo dal vivo, un omaggio speciale alla Venier e ai spettatori del programma della domenica pomeriggio di Rai Uno. Guai, dunque, a chi lo critica e lo giudica. La popolare conduttrice non si tiene. Ed è quello che è successo durante la puntata finale di Sanremo, quando un utente ha deciso di criticare apertamente Achille Lauro sotto un post Instagram: "". Le parole dell'internauta non sono passate inosservate all'occhio attento della conduttrice che - diretta come al solito - ha mandato a quel paese l'hater: "".

Non è la prima volta che Mara Venier sbotta sul web e rifila una sequenza di parolacce agli odiatori di turno. Era successo pochi mesi fa con uno telespettatore che aveva giudicato "noiosa" una sua intervista a Domenica In. Ed era avvenuto di nuovo poche settimane dopo per un post ironico sul Natale. Tutti zittiti con un sonoro vaffa.