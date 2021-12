"Draghi, quasi dittatore". "Detestiamo i regimi": cosa è successo in diretta su La7

" Quasi dittatore ". Le parole pronunciate dal filosofo Umberto Galimberti hanno fatto strabuzzare gli occhi a David Parenzo e Concita De Gregorio. Tanto più, per il fatto che fossero riferite a Mario Draghi. Nel dibattito in corso ieri sera su La7, a In Onda, il professore si è addentrato in un ragionamento che ha colto alla sprovvista i due conduttori. Riferendosi al complicato periodo pandemico, Galimberti ha auspicato un maggior decisionismo da parte del premier, ma lo ha fatto con argomentazioni spiazzanti. Almeno per i padroni di casa, che sono andati letteralmente in fibrillazione.

" Se è vero che siamo in un'epoca di emergenza, non si può considerare Draghi una sorta di... non dico la parola dittatore, ma quasi. Ma che decida lui a prescindere dalle bandierine dei partiti, che vogliono difendere questa o quell’altra categoria, allentando la difesa nei confronti del virus ", ha affermato il filosofo. All'udire quelle dichiarazioni, Concita De Gregorio è sobbalzata sulla sedia e prontamente ha rintuzzato l'ospite: " Non ho capito bene, professore. È un auspicio? Sulla parola dittatore io voglio subito la precisazione ". A quel punto, l'interlocutore in collegamento ha proseguito: " Se siamo in emergenza fino a marzo, ci sarà uno che decide? Io di Draghi mi fido, non credo che sia un pazzo, credo che abbia le capacità per governare questa situazione, quindi lasciamo decidere lui a prescindere dai pareri discordanti di tutti gli altri partiti ".

A dimostrazione del fatto che le tesi del professore avessero lasciato confusi i conduttori, è arrivata da parte di questi ultimi un'ulteriore precisazione non richiesta. In particolare, ci ha pensato David Parenzo a gettare preventivamente acqua sul fuoco. Il giornalista, prevedendo possibili polemiche da parte degli utenti dei social, ha infatti chiosato: " Vorrei precisare che non ho nessuna nostalgia dei regimi dittatoriali. Non vorrei passare una settimana di inferno. Diciamolo: io e Concita De Gregorio detestiamo i regimi. Lo diciamo per gli amici di Twitter, che altrimenti impazziscono ".