"Un dolore silenzioso" ​L'ex Miss Italia e l'aborto spontaneo

Solo qualche giorno fa la notizia che ha commosso il web. Oggi, 9 gennaio, Manila Nazzaro sarà ospite a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, per raccontare il suo dramma. La ex Miss Italia (ha vinto nel 1999), attrice di teatro e conduttrice televisiva, è balzata agli onor di cronaca dopo la sua partecipazione all’ottava edizione di Temptation Island, insieme a Lorenzo Amoruso. I due, che dopo diversi problemi di coppia sono riusciti ad appianare le proprie divergenze, hanno dovuto affrontare un grave lutto che ha messo in serio pericolo la loro ritrovata stabilità. La Nazzaro, infatti, con un post sui social, ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo. Con le lacrime agli occhi e stretta nel suo dolore, la showgirl racconta il suo dramma su Canale 5.

Come rivela di fronte alle telecamere di Verissimo, la perdita è avvenuta a novembre. "Per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva – esordisce -. Quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane", confessa la Nazzaro. E tra le lacrime rivela che superare questo lutto non è stato affatto facile perché, come ha affermato la conduttrice, perdere un bambino è "un dolore profondo e silenzioso". E poi aggiunge: "mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza".

L’intervista, però, tocca anche altri argomenti. Come la sua love story con Lorenzo Amoruso. Un amore forte che ha sconfitto persino le insidie del reality di Canale 5. C’è da dire che per Manila Nazzaro questa non è la sua prima storia importante. È stata già sposata con Francesco Cozza, e ha avuto due figli. In lei però è forte il desiderio di tornare a essere madre. "Può succedere a tutte, non siamo sole –aggiunge-. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre2, conclude. Una perdita dolorosa ma la Nazzaro per fortuna ha potuto contare sull’abbraccio virtuale dei suoi fan.