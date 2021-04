"Sono stato aggredito due volte in pochi giorni". Paura per Andrea Zelletta

Brutta disavventura per l'ex tronista Andrea Zelletta che, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip, è stato vittima di non una ma ben due tentate aggressioni in zona stazione Centrale a Milano. A raccontarlo è stato lui stesso attraverso le storie del suo profilo Instagram, dove l'ex gieffino ha rivelato di aver subito un tentativo di borseggio in pieno giorno e poi di esser stato quasi aggredito da un uomo ubriaco in tarda serata.

Una settimana fa

- scendo di casa alle 9 di mattina per ritirare un pacco in agenzia. Mentre stavo per entrare in macchina si avvicinano tre uomini e cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo poggiato sul cruscotto

Per fortuna ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura e non è successo niente perché i tre sono scappati

