Elenoire Ferruzzi, la bestemmia, il microfono aperto: il caso al Gf Vip

A meno di quarantotto ore dall'inizio del Grande fratello vip nella casa si sarebbe già udita la prima bestemmia. Il condizionale è d'obbligo perché il video con l'audio dell'increscioso episodio (pubblicato dall'account Persempre_News) è stato prontamente rimosso da Twitter, non prima di essere stato commentato da qualcuno.

Inizialmente si è pensato che la bestemmia fosse stata pronunciata da Elenoire Ferruzzi, l'icona trans personaggio forte di questa edizione, sicuramente la più acclamata dal popolo del web. In realtà l'imprecazione sarebbe stata pronunciata da un dipendente della produzione, il cui microfono era rimasto involontariamente aperto. Un episodio che ha il sapore del déjà-vu all'interno del programma. Nel dicembre 2021, infatti, avvenne un episodio analogo e la bestemmia fu udita anche dai concorrenti, che si trovavano nella Casa tra l'imbarazzo e l'incredulità generale. La produzione si scusò per l'accaduto dopo che il video dell'episodio era diventato virale sui social.

Elenoire Ferruzzi al Gf Vip: il potere dei social

Nella casa del Grande fratello vip l'artista transgender, 46 anni, è approdata forte del suo seguito social. I suoi video provocatori tra ironia e eccesso l'hanno resa celebre sul web ma anche fuori dalla realtà virtuale, dove è stata protagonista di serate nei locali della movida gay e amica di molti volti noti del mondo dello spettacolo dagli ex gieffini Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis (suo chirurgo estetico) fino a Simona Ventura e Patrizia De Blanck.

Elenoire Ferruzzi del suo passato non ha ancora svelato molto. Sui social network è già data come possibile vincitrice del reality e il suo nome rimane fisso nelle tendenze di Twitter. Anche se l'episodio incriminato nelle scorse ore non la vede coinvolta, in molti sono pronti a scommettere che sarà lei la prima concorrente a lasciarsi sfuggire una bestemmia davanti alle telecamere. Ma i suoi sostenitori sono pronti a difenderla e a rimuovere ogni prova che possa farla uscire anticipatamente dalla Casa.

facciamo un patto: se elenoire bestemmia noi elimineremo il video dalla faccia della terra e non pubblicheremo nulla ma se mai il gf lo farà vedere li accuseremo di calunnia #gfvip — Chiara (@chiarabottino_) September 19, 2022

Io lo so che non riprendono Elenoire perché hanno paura di una possibile bestemmia #gfvip — Angie (@foIksun) September 19, 2022