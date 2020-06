Dopo la figuraccia in diretta tv, la Giorgi svela: "Clizia e Ciavarro vivono separati"

Prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. A confermarlo è Eleonora Giorgi, madre dell'ex gieffino, che ospite de La Prova del cuoco ha svelato di non aver mai visto suo figlio "così felice". In Sicilia però la coppia è stata protagonista di una brutta polemica per la messa in scena del loro primo incontro, ma dietro a quell'episodio ci sarebbe anche altro. Un dettaglio, che riguarda la figlia che la Incorvaia ha avuto con l'ex marito Francesco Sarcina, rivelato dalla Giorgi.

Sono passate settimane dall'accaduto, ma non si è ancora placata la polemica per il teatrino messo in scena da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Live: Non è la D'Urso. La coppia avrebbe dovuto rincontrarsi per la prima volta in diretta, con tanto di appuntamento galante organizzato nei minimi dettagli dalla produzione del programma, peccato che i due ex gieffini si fossero già incontrati a telecamere spente, prendendo in giro tutti. Inevitabile la ramanzina di Barbara d'Urso e la conseguente "gogna" social che li ha visti protagonisti per giorni. Oggi, però, a distanza di tempo un nuovo dettaglio emerge e coinvolge da vicino Nina, la bambina di 5 anni nata dal matrimonio tra Clizia e Francesco Sarcina, leader della band Le Vibrazioni.