Elisabetta Canalis spaventata: "Oltre al ​coronavirus crimini in aumento a Los Angeles"

L’allarme lanciato dagli Stati Uniti da Elisabetta Canalis è inquietante. L’annuncio dello stato di emergenza nazionale per il coronavirus avrebbe causato un’escalation di crimini e violenze nelle città americane. L’ex velina di "Striscia La Notizia" ha condiviso con i suoi follower alcuni video, nei quali ha spiegato i crescenti episodi di rapine e furti nella città, dove vive ormai da diversi anni, Los Angeles.

" Volevo parlarvi di un fatto che sta succedendo in America ma non so se sta succedendo in Italia ", ha esordito nelle storie del suo profilo Instagram la Canalis. Con l’aiuto di un’amica, Elisabetta Canalis ha mostrato attraverso uno smartphone un’applicazione di vicinato, che mostra in tempo reale fatti ed episodi di criminalità, più o meno gravi, che si verificano in città e nei vari quartieri. Inserendo la posizione della sua abitazione, che si trova a Hollywood nel cuore della metropoli californiana, l’ex velina ha mostrato le numerose rapine e furti che in quel momento erano state segnalate sull’applicazione. Decine di punti gialli e bianchi, a seconda della gravità, distribuiti su tutta la mappa di Los Angeles.