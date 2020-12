Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini lasciano il Gf Vip

La notizia del prolungamento del Gf Vip fino a febbraio ha scombussolato la Casa. Oggi sarebbe dovuta esserci la finale del programma ma per svariati motivi, tra i quali il prolungamento della situazione di emergenza in Italia e i buoni ascolti del programma, la produzione ha deciso di non interrompere il reality, che andrà avanti ancora per molte settimane. L'idea di passare le feste di Natale all'interno della Casa ha destabilizzato quasi tutti i concorrenti. Alcuni di loro hanno figli piccoli che li attendono fuori, altri hanno le fidanzate, i genitori, gli affetti più cari che vorrebbero abbracciare. Durante la puntata di oggi, i concorrenti entrati a settembre sono stati messi davanti alla domanda decisiva: " Vuoi andare avanti nella tua avventura fino alla fine o no? ". Sofferte, rimuginate e ponderate, sono arrivate le risposte di tutti i vip.

Andrea Zelletta non ci ha pensato due volte e in pochi secondo ha confermato quanto già detto nel corso dei giorni scorsi: " Sì! ". Altrettanto decisa, ma in direzione opposta, è stata la scelta di Dayane Mello, che ha deciso di lasciare il Gf Vip: " No. Devo pensare anche a un'altra persona, che è mia figlia, e non me la sento ". Dayane Mello ha scelto di tornare da sua figlia, perché ha paura di aver perso già troppi momenti della figlia, ancora piccola. Tuttavia, la brasiliana ha avuto modo di parlare con la madre del padre di suo figlio e questo le ha fatto cambiare idea, quandi anche Dayane continuerà il suo percorso. Maria Teresa Ruta è stata più dubbiosa rispetto agli altri due e ha argomentato le sue indecisioni, le paure attraversate negli ultimi giorni, che però l'hanno portata a scegliere di restare nella Casa: " Se posso tenere compagnia a mia madre che è anziana e a mio fratello che deve fare riabilitazione... Io quindi resto qui ".

La scelta di Elisabetta Gregoraci ha seguito un percorso diverso. La showgirl fin dall'inizio è stata decisa a lasciare la Casa, la mancanza di suo figlio si è fatta troppo grande negli ultimi giorni e nonostante Alfonso Signorini abbia cercato in tutti i modi di convincerla a continuare il gioco, Elisabetta Gregoraci ha preso la sua decisione definitiva: " È stata una delle esperienze più belle della mia vita ma si interrompe qui. Nathan ha bisogno della mamma e io ho bisogno di lui ". In ogni caso Elisabetta Gregoraci non uscirà subito dalla Casa ma potrà restare ancora qualche giorno, per trascorrere del tempo insieme a Pierpaolo Pretelli nel cucurio.

Hanno deciso di restare nella casa Rosalinda, Pierpaolo, Tommaso e Stefania Orlando. L'altro vip che ha deciso di andare via e di lasciare il Gf Vip è stato Francesco Oppini, anche a lui Alfonso Signorini ha provato a far cambiare idea ma il figlio di Alba Parietti è stato irremovibile nella sua decisione, nonostante il grande rapporto creato nella Casa con Tommaso Zorzi.