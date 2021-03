Elisabetta Gregoraci lancia una linea di t-shirt. "Hai rubato l'idea ai fan?"

I sospetti sono iniziati a circolare sui social network, ma ad alimentarli ci ha pensato l'irriverente Dagospia. Elisabetta Gregoraci, fresca di partecipazione al Grande Fratello Vip, ha deciso di sfruttare la grande popolarità ottenuta nel reality, lanciando una capsule collection di magliette colorate con sopra ricamate le frasi più iconiche da lei pronunciate nella Casa. Un business che le sarebbe, però, stato suggerito involontariamente dai suoi amati fan e Dagospia mostra le prove.

Calcare l'onda della popolarità a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, la più lunga di sempre, sembra essere l'obiettivo principali degli ex concorrenti. C'è chi sponsorizza prodotti e marchi, chi punta a ospitate e interviste e chi, come Elisabetta Gregoraci, cerca di far fruttare i momenti clou della sua partecipazione al reality. Come? Lanciando la sua prima collezione di t-shirt, firmate EG. Una serie limitata di magliette colorate, dove sono state ricamate alcune delle frasi più celebri pronunciate dall'ex moglie di Briatore nel programma: "Latte e Biscotti" e "Ma cosa ne sssai". Al momento ne esistono solo due modelli, in bianco e verde, vendute a 39 euro l'una sul sito del marchio 3rebound, azienda di Francesco Bettuzzi, suo ex fidanzato.