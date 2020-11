La Gregoraci si scatena sul privato di Pretelli: "Batte tutti"

Dopo quasi tre mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti cominciano a perdere il controllo. La noia incalza e gli ormoni si scatenano, tanto che nella notte Elisabetta Gregoraci, stuzzicata dall'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, si è lasciata andare a dichiarazioni bollenti sulle doti nascoste di Pierpaolo.

Sin dal loro ingresso nella Casa più spiata d'Italia Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno instaurato un rapporto di amicizia che più volte è stato interpretato come un vero e proprio interesse reciproco. La showgirl ha continuato a negare ogni coinvolgimento emotivo con l'ex velino, ma sempre più spesso è finita tra le sue braccia e si è lasciata andare a confessioni e giochi che hanno tradito un certo interesse. Come se questo non bastasse anche il Grande Fratello ha giocato ad avvicinare i due concorrenti, mettendoli di fronte a prove di coppia, balli sensuali e siparietti piccanti.

Niente di che Andrea

Pierpaolo batte tutti

Quanto accaduto nelle scorse ore però ha suscitato non pocoe le parole di Elisabetta Gregoraci, più che allusive, hanno fatto arrossire lo stesso Pierpaolo. La showgirl calabrese si trovava nella stanza da letto insieme a Pretelli, Dayane e Adua. Con loro ancheche si stava cambiando. La discussione è bene presto scivolata sul privato e il gruppetto ha iniziato a parlare di "dimensioni". Andrea, girovagando in mutande per la stanza, ha scherzato sulle sue dimensione, alludendo a un "trucco" e Elisabetta - maliziosamente - lo ha stoppato: "". Poi l'exploit a sorpresa dell'ex moglie di Flavio Briatore: "".