Elisabetta Gregoraci, il selfie a Dubai finisce male. Ecco cosa è successo

Sui social network, si sa, ciò che viene mostrato (soprattutto dagli influencer) non rispecchia quasi mai l'effettiva realtà. Questa volta però la realtà è stata piuttosto dolorosa per uno dei volti noti più popolari del momento. Lo scatto audace di Elisabetta Gregoraci in vacanza a Dubai, infatti, è finito con un incidente. L'ex gieffina stava scattando alcune foto per i social in una posizione piuttosto singolare e alla fine la caduta è stata così rovinosa che ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Niente di grave per lei che ha voluto comunque condividere la sua disavventura con i fan.

Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci si è ricongiunta con l'adorato figlio Nathan che, una volta fuori dal reality, gli aveva confessato di essere geloso di Pierpaolo Pretelli . Per recuperare il tempo perduto ha scelto di volare con lui e l'ex marito Flavio Briatore , dove sta trascorrendo gli ultimi scampoli delle festività. Tra una gita all'acquapark e una cena nel locale di proprietà di Briatore, la Gregoraci si è concessa anche qualche ora di sole e relax sulle spiagge mediorientali. Il tutto documentato con foto e video postati sul suo profilo Instagram. L'ultimo scatto in cui la showgirl si è mostrata in bikini però nasconde ben altro. Mentre si immortalava in alcuni selfie, Elisabetta Gregoraci è stata vittima di un curioso. Nel mettersi a testa in giù appoggiata a una palma, l'ex gieffina ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra e ferendosi, fortunatamente in maniera non grave, gambe e schiena. Inconveniente del mestiere potrebbe dire qualcuno.