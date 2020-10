Elisabetta Gregoraci, spuntano nuovi flirt. Flavio Briatore e la sorella sbottano: "Basta falsità"

Le ultime dichiarazioni fatte da Arianna David sul presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci hanno aperto un vero e proprio caso. Da giorni sul web si rincorrono le voci sui nomi dei possibili amori che la showgirl calabrese avrebbe fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma le ultime indiscrezioni emerse a Mattino 5 hanno scatenato la dura reazione della famiglia della Gregoraci, primo tra tutti Flavio Briatore.



Nell'ultima puntata della trasmissione condotta da Federica Panicucci Arianna David, facendo credere di essere un'amica intima di Elisabetta Gregoraci, ha sganciato una vera e propria bomba. L'ex Miss Italia ha svelato che fuori dalla Casa, ad attendere Elisabetta, ci sarebbe il pilota monegasco Stefano Coletti. Il 32enne, biondo con gli occhi azzurri, sarebbe il compagno della showgirl da tempo: " Elisabetta non è sola fuori, da quello che io so ha una persona a Monte Carlo, è Stefano Coletti ".



L'ennesimo nome che circola da settimane dopo che Elisabetta Gregoraci ha svelato di avere qualcuno fuori dal GfVip ad attenderla, infrangendo i sogni di Pierpaolo Pretelli. Prima di Coletti, infatti, il nome della Gregoraci era stato affiancato a quello del rapper Mr Rain e del tenore de Il Volo Piero Barone.



Questa volta però il chiacchiericcio sulla vita sentimentale della conduttrice di Battuti Live ha indispettito la famiglia della Gregoraci. Sia la sorella Marzia che Flavio Briatore, infatti, hanno affidato ai social un duro messaggio di monito nei confronti dei continui gossip circolati e in particolare contro le dichiarazione di Arianna David. " Per due minuti di pubblicità ci si inventa tutto ", ha esordito su Instagram Briatore, scagliandosi contro la David: " La signora in oggetto va in tv, parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie.. la signora l’ho conosciuta in Sardegna molti anni fa. Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo è neanche della mia ex moglie Elisabetta. La invito a cercare altri modi per mettersi in luce".

Flavio Briatore ha di fatto smentito ogni amicizia con l'ex Miss Italia, sostenuto anche dalla sorella della showgirl, Marzia Gregoraci che su Instagram ha difeso la sorella: " Dice di essere un'amica di famiglia da anni... ma con tutta onestà non mi risulta proprio! Tutto così assurdo, solo per avere 10 minuti di notorietà...! Che tristezza ".