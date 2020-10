La Gregoraci sgancia la bomba: "Fuori dalla Casa sono innamorata"

Sogni infranti per Pierpaolo Pretelli. Nonostante l'evidente feeling con Elisabetta Gregoraci non c'è storia. Il punto lo ha messo la showgirl nelle scorse ore, confessando di avere un amore misterioso fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Che si mettano il cuore in pace i fan della coppia Gregoraci - Pretelli, Elisabetta è innamorata e il settimanale Novella 2000 ha svelato chi è il cantante che avrebbe rubato il cuore dell'ex di Briatore.

La prima "bomba" l'ha sganciata poche ore fa Elisabetta Gregoraci, facendo un'inattesa confessione ai suoi compagni di viaggio. La showgirl si trovava nel giardino della Casa insieme a Pierpaolo, Dayane e altri concorrenti e dopo una battuta di Guenda Goria - all'assalto tenero di Pretelli - lei ha replicato: " Non mi devi abbracciare, perché poi da casa pensano che abbiamo un flirt. Non abbiamo nessun flirt io e te. Anche perché io sono innamorata fuori dalla casa, ho sparato la bomba, ecco, l’ho detto ".

Parole che hanno aperto un nuovo scenario nella vita all'interno della Casa, ma soprattutto nella vita privata della Gregoraci. La showgirl calabrese, che nell'ultima diretta si è riappacificata con Flavio Briatore grazie a una lettera che l'imprenditore le ha scritto, non aveva mai accennato a una relazione in corso fuori dal reality. Le sue parole, improvvise quanto inattese, hanno decisamente smosso le acque, scatenando la curiosità morbosa del pubblico.

Così ecco arrivare la seconda "bomba" sganciata, questa volta, dalla rivista Novella 2000. Il settimanale ha infatti rivelato chi sarebbe il cantante, o meglio il rapper, che avrebbe stregato la bella Elisabetta. Si tratterebbe di Mr Rain, al secolo Mattia Balardi, cantautore rap di Desenzano di 28 anni. Sarebbe stato proprio lui a inviare il fantomatico aereo sopra la casa di Cinecittà con la frase: "Sei l’epicentro del mio terremoto". Elisabetta Gregoraci ha sminuito il messaggio, parlando di una frase ricorrente nella chat con le amiche più strette, ma a svelare cosa ci sarebbe davvero dietro alla citazione ci ha pensato Roberto Alessi il direttore della rivista. " La verità? Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt con Mr. Rain a Battiti Live - ha scritto nel suo editoriale Alessi - È lui che le ha scritto: "Sei l’epicentro del mio terremoto", frase apparsa in cielo sulla scia di un aereo che passava sopra la casa del Grande Fratello VIP. La canzone di Mr Rain cui faccio riferimento è 9.3. Dice: "Come una scossa 9.3 / Sei l’epicentro del mio terremoto / E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi / Ma il mondo non è più lo stesso ora che / Mi sono perso e non so più dove mi trovo ".