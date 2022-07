Elodie sbarca al cinema

Dopo Emma Marrone, un'altra cantante uscita dalla scuola di Amici esordisce per la prima volta al cinema nel ruolo di attrice. È Elodie Di Patrizi. L'artista è la protagonista principale della pellicola "Ti mangio il cuore", film di Pippo Mezzapesa, che sarà nelle sale italiane dal 22 settembre.

Tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, "Ti mangio il cuore" è un gangster movie che si sviluppa sulla passionale storia d'amore tra Marilena Camporeale (Elodie) e Andrea Malatesta (l'attore Francesco Patanè), che riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali sullo sfondo dell'arido promontorio del Gargano.

Alcune scene della pellicola sono state già rilasciate sul web, come anticipazione di ciò che gli spettatori vedranno al cinema dal prossimo settembre, e Elodie si è subito conquistata la scena social. Su Twitter il suo nome è andato subito in tendenza e la sua interpretazione ha trovato ampio consenso tra il pubblico della popolare piattaforma. " Centomila alla Madonna. Centomila alla Madonna. Che non avete sentito?", recita in dialetto la cantante che nel film interpreta la moglie di un boss malavitoso: "E dite alla Madonna di metterci una mano in testa" .

Lei stessa, sulla sua pagina Instagram, ha condiviso l'anticipazione di uno dei momenti più significativi del film, dove il suo personaggio è in primo piano, mentre attori come Michele Placido, Tommaso Ragno, Brenno Placido, Francesco Di Leva fanno da corollario alla storia. Scritturandola per il ruolo della signora Camporeale, il regista era consapevole della risonanza che una sua partecipazione alla pellicola - soprattutto in veste di protagonista - avrebbe avuto a livello di immagine. Il cinema di oggi, infatti, strizza sempre più spesso l'occhio a volti nuovi al grande schermo, ma seguitissimi sul web. Nelle ultime settimane Elodie è stata più volte al centro della scena non tanto musicale quanto politica e sociale, alimentando polemiche contro Meloni e Salvini.

Il suo exploit come attrice l'ha riportata in primo piano sulla scena social e in molti si sono complimentati con lei pubblicamente, a partire dal rapper Marracash, con il quale sembra avere ancora una storia. E qualcuno è pronto addirittura a scommettere che con la scena delle offerte alla Madonna, Elodie potrebbe conquistare anche qualche riconoscimento.