Elodie piange all'Ariston e confessa: "Non mi sentivo all'altezza e invece..."

" Sono stata la prima a non credere in me. La prima ad avere un pregiudizio su me stessa ". È cominciato così il monologo di Elodie Di Patrizi, protagonista indiscussa della seconda serata del Festival di Sanremo. La cantante, co-conduttrice al fianco di Amadues, osannata dai social network ed elogiata a più riprese dal direttore artistico, si è messa a nudo nel momento a lei dedicato: " Vengo da un quartiere popolare, ho sempre voluto fare questo lavoro ma pensavo fosse un sogno troppo grande. Troppe volte non mi sono data la possibilità ".

Poco dopo l'una di notte Elodie si è presa la scena del teatro Ariston per un monologo, voce e musica, dedicatao ai sogni, i suoi, realizzati con fatica. " Mi sembrava un sogno troppo grande rispetto a quello che volevo da bambina - ha raccontato con la voce rotta dall'emozione Elodie - non mi sentivo all'altezza. Non mi piaceva la mia voce, non ho preso il diploma, non ho studiato canto, non ho preso la patente ". Mancanze e rinunce di una ragazza come tante, proveniente dalla "borgata" romana, come l'ha chiamata lei, e che invece è arrivata al successo. "Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto e non parlo solo delle privazioni materiali, come non avere l’acqua calda o non riuscire ad arrivare a fine mese, ma parlo anche della voglia di sognare".

Il mio fidanzato canta in una sua canzone: 'Voi ci rubate il tempo che è l'unica cosa che abbiamo'. Ed è vero. Se nasci in certi contesti devi lavorare più degli altri per sopravvivere ed è difficile puntare su te stesso e sul tuo sogno

Sono stata fortunata, ho fatto un incontro fortunatissimo, ho conosciuto un pianista jazz e tutto è cambiato. Abbiate il coraggio di fare le cose. Forse io non sono all'altezza del palco, dell'attenzione che c'è, dell'orchestra. Ma essere all'altezza non è più un mio problema. E' solo un punto di vista

Nel raccontare la sua ascesa al successo Elodie ha, più volte, tradita dall'emozione