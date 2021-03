Sanremo, al via la seconda serata

La prima serata è andata. Gli ascolti sono stati alti, ma non così tanto. Amadeus si dice comunque soddisfatto anche perché "il 71 % dei giovani ieri ha seguito il festival di Sanremo". Il suo compagno di viaggio, Fiorello, non lo molla un attimo e anche per questa sera lo show è garantito. Anche se fuori dall'Ariston monta la polemica (e la rabbia) dei ristoratori. Ma torniamo al Festival. Le poltrone vuote (anzi, con i palloncini) pesano, è vero. Ma la gioia di sapere che gran parte di Italia è lì (virtualmente) con loro e con loro vogliono sorridere non ha prezzo. Nonostante il contorno non sia dei migliori. Ma in queste cinque serate, la parola d'ordine è rinascere. Aggiungerei: più forti di prima.

Sul palco si sfidano 13 big: Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato Sociale, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Ermal Meta, Random, Fulminacci, Willie Peyote e Gio Evan. Ultimo ad "esibirsi" sarà Irama. L'artista non canterà dal vivo: verrà mostrato il video della prova generale, perché due suoi collaboratori sono risultati positivi al tampone molecolare e lui, pur essendo negativo, è in quarantena. Quattro sono le nuove proposte: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty e Dellai.

