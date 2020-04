Elodie ricorda X Factor: “Simona Ventura mi fece arrabbiare, ma aveva ragione”

Dai tempi in cui Elodie si esibiva sul palco di X Factor ne è passato di tempo: la cantante, oggi, è ad un punto di svolta della sua carriera e sta attraversando un momento, personale e professionale, molto felice, ma non dimentica Simona Ventura che, ai tempi, decise di rispedirla a casa ad un passo dai live.

Era il 2009 quando Elodie approdò nel talent show di Sky Uno. “ Per una scommessa con mio padre, lui diceva che ero brava, io no – ha raccontato a La Repubblica - , quindi sono andata a fare i provini per X Factor. E mi presero. Arrivai agli Home Visit, un passo prima del live. In realtà non capivo perché mi facessero passare il turno. Studiavo le canzoni e andavo avanti ”. “ Poi la Ventura mi disse ‘non ti prendo perché non ci tieni abbastanza’ e mi eliminarono – ha ricordato Elodie - . Mi arrabbiai tantissimo ma aveva ragione ”. Dopo quell’episodio, decise di non cantare più per un po’ di tempo.

Trasferitasi a Lecce per amore – “ Non lo rifarei più [...] Lui non stava bene, non poteva amarmi " – riprese a cantare, che è sempre stato il suo sogno sin da quando era piccola. “ Vedevo Christina Aguilera, Mina, guardavo Sanremo, riuscivo a distaccarmi da quello che ero nella vita e immaginavo come volevo essere – ha rivelato – [...] A ventitré anni ho deciso di provare a pensare a me stessa. E ho cominciato a vivere di musica, band, piano bar, discoteche ”. Così Elodie ha maturato la decisione di partecipare ad Amici dopo una lite con un’amica.

“[...] L’amica con cui vivevo si è inca..ata e io ci sono andata – ha aggiunto - . L’ho fatto per me, per avere una cosa tutta mia di cui essere orgogliosa. E da quando sono entrata vedevo solo la finale ”. La musica, oggi, è la sua vita ma, nei giorni di quarantena, non è il suo unico hobby.