Emis Killa fuori controllo: "Le botte a Brumotti? Ma se le va a cercare"

" Strano oh ", così Emis Killa ha commentato l'ultima aggressione subita da Vittorio Brumotti durante uno dei suoi servizi contro lo spaccio nelle città italiane. Il rapper ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram un articolo sul pestaggio dell'inviato di Striscia, ironizzando sull'ennesima aggressione subita da Brumotti. La condivisione del contenuto, però, ha scatenato i suoi follower.

Emis Killa, pressato dalle domande dei suoi seguaci sulle imprese di Vittorio Brumotti, si è scagliato contro il campione di bike trial, andandoci giù pesante: " Premetto che non mi sta simpatico, ma dovendo essere obiettivo trovo una pagliacciata sta cosa dei servizi antidroga. Non capisco, se gli sta davvero a cuore la faccenda, perché non si mette una divisa e non fa le cose seriamente ". Per il rapper brianzolo le imprese dell'inviato di Striscia, che gli sono costate diversi pestaggi e qualche ricovero in ospedale, sarebbero frutto dell'ego di Brumotti: " Andare con le telecamere da sti 4 disperati in strada mi sembra un modo per mettersi in mostra e farsi bello, tipo batman dei poveri. Riguardo alle botte che prende di continuo, non spetta a me dire se gli stia bene o no, ma di sicuro fa di tutto per andarsele a cercare ".