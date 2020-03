Emma Marrone, 10 anni di Amici: la dedica alla De Filippi

Emma Marrone ricorda la sua vittoria ad Amici decretata, precisamente, dieci anni fa. Anche se sono trascorsi tanti anni, l'emozione è sempre vivida nei pensieri e nell'animo della cantante salentina. Un decennale di grande successo per Emma: proprio il 29 marzo 2010 una giovane e sconosciuta cantante alle prime armi, Emma Marrone, in preda a una temperie emotiva, si aggiudicava la vittoria della nona edizione del talent show Amici, storico programma di Maria De Filippi. La prima persona a cui l'artista sente di rivolgere il suo ringraziamento e la sua estrema riconoscenza è proprio la brava conduttrice Maria De Filippi.

Quello instaurato con la moglie di Maurizio Costanzo è un legame vero e solido, che si è corroborato nel tempo, donandole tantissimo in termini di fiducia in se stessa, conforto e affetto. Il gesto della cantante per celebrare la sua "seconda mamma", (Maria De Filippi) ha fatto commuovere tutti. Emma ha postato uno scatto speciale, in segno di stima e profonda gratitudine per la conduttrice, che la vede sorridente ed emozionata il giorno della vittoria ad Amici accanto alla sua mentore, pronta a spiccare il volo nello star system. Grazie alla sua partecipazione al talent di Canale 5, la Marrorne ha dato il via alla sua scalata al successo. Oggi, è una delle artiste più ferventi e amate in campo musicale. :

Emma festeggia i 10 anni dalla sua vittoria ad Amici: il ringraziamento speciale alla sua "seconda mamma"

Emma festeggia una tappa importante della sua cariera: l'anniversario dei dieci anni dal suo esordio nel mondo della musica. Un momento memorabile quello vissuto nella scuola di Amici, che le ha permesso di farsi le ossa e crescere artisticamente e anche umanamente. Per rimembrare il coronamento di quel percorso, Emma ha deciso di fare un tributo su Instagram, condividendo una foto significativa del momento finale dell'assegnazione dell'ambito premio. Al centro del suo post il pensiero speciale e commoso per Maria De Filippi, a cui ha rivolto una dedica per esprimerle tutto l’affetto e la riconoscenza per l'aiuto e il sostegno che in tutti questi anni le ha riservato da donna e professionista del suo calibro.

Se oggi è diventata la cantautrice affermata e famosa in tutto il mondo, lo deve sicuramente alla chance artistica che la De Filippi le ha concesso. Emma è amatissima dai suoi fan, che vedono in lei un emblema da emiulare sia dal punto di vista artistico che umano. " 10 anni tondi tondi. Questa foto è stampata nel mio cuore ": e l'incipit del messaggio che la Marrone ha scritto come dedica a Maria De Filippi. La didascalia toccante e sincera, come l'animo dell'artista salentina, correda lo scatto da annales che ritrae Emma e Maria De Filippi gioire e festeggiare la vittoria nella serata finale ad Amici mentre alzava il trofeo al cielo in segno di riscatto personale. " Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio talento e a chi come lei ha sempre saputo guardare 'oltre'. Poi mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata. Sono davvero orgogliosa di me stessa. Sono una Cantante ", sono le parole cariche di nostalgia e fierezza della Marrone.

Poi l'artista non poteva dimenticare i suoi fan, e rivolge loro un messaggio emozionante: " Dedico questa giornata a tutte le persone che ascoltano la mia musica e mi sostengono. Vi voglio davvero bene e vi ringrazio per ciò che mi state scrivendo. Ricordatevi che il meglio deve ancora venire. Lo vivremo insieme. Vi aspetto sotto il palco ". Un regalo-dedica aperta, oltre a Maria, anche a tutto il suo pubblico fedele e unico. I milioni di fan dell'artista si sono precipitati sul profilo Instagram della loro beniamina per manifestare tutto il loro affetto e stima alla bionda ed energica pop star italiana. Tra la pioggia di commenti dei fan, ecco spunatre chi le espime il suo supporto e la lista di apprezzamnenti e lusinghe: " Da sempre con te. Festeggeremo presto ", " Dopo 10 anni siamo ancora qui ", " Fiera di essere cresciuta con te…Il mio idolo da sempre e per sempre ".

La vulcanica Marrone, con la sua indole generosa e altruista, si è sempre donata ai suoi fan in un rapporto di amicizia, perché il successo non le ha mai dato alla testa. E poi, le sue doti umane, come la semplicità e l'umiltà, oltre a quelle artistiche, sono apprezzate dal suo pubblico. Emma Marrone è una donna che non si risparmia quando si tratta di aiutare il prossimo. Dopo il grave male che l'ha colpita, e la bataglia contro il tumore, l'artista pugliese è scesa in campo per sostenere chi combatte contro l’emergenza del Coronavirus. Anche sui social la cantante sensibilizza i fan al tema della prevenzione per debellare il virus. E non può che mettere la sua vena artistica e il suo talento a favore della lotta contro la pandemia del terribile virus.