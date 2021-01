Ennesimo ritocchino per Francesco Chiofalo. Il web lo batosta: "Ma che problemi hai?"

Ci risiamo. Francesco Chiofalo è tornato al centro delle polemiche per il nuovo intervento di chirurgia estetica al quale si è sottoposto in Turchia. L'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rifarsi il naso, ma per il popolo del web è l'ennesimo espediente per far parlare di sé e sono piovute le critiche.





Non mi trasformerò in un Ken umano

Vi sembrerà strano sentire una cosa del genere da un ca....e come me, uno con i muscoli e la faccia da str...o. Però vedete io non mi piaccio, mi vedo bruttissimo e il mio naso così grosso che non l'ho mai accettato

Questo ragazzo ha tanti problemi mentali", "Solo il cervello non ha enorme", "Ma non era quello che affermava di non essersi rifatto nulla, di lui si parla solo quando si rifà qualche parte del corpo".

Vorrei sapere i soldi dove li prende?? Sarà ricco o ragazzo

"Ma che problemi hai?? Labbra, barba, naso. Che altro ti vuoi rifare? Soggetto

", ha detto Francesco Chiofalo prima di volare a Istanbul, ma intanto Lenticchio ha ceduto ancora una volta alla tentazione dell'ennesimoestetico. Dopo il trapianto di barba , eseguito qualche mese fa sempre in una clinica turca, questa volta il personal trainer romano ha deciso di cambiare fisionomia riducendosi il naso. "", ha confessato lui prima di partire alla volta della Turchia.L'intervento dia cui si è sottoposto si è concluso con successo e subito dopo l'operazione Francesco Chiofalo è comparso sui social network per rassicurare i suoi follower. L'apparizione nelle storie della sua pagina Instagram, con il viso tumefatto e i cerotti in primo piano, ha però scatenato un'ondata die in molti lo hanno attaccato: "E ancora: "",".

Tra i numerosi ritocchini estetici a cui si è sottoposto Francesco Chiofalo nell'ultimo periodo qualcuno ha inserito anche quello alle labbra. In tanti, infatti, non hanno creduto alla storia della reazione allergica avuta oltre un anno fa, quando lui si mostrò sul web con le labbra gonfie e preoccupato per la situazione. Il nuovo e invasivo intervento chirurgico, secondo i più critici, sarebbe solo l'ennesimo espediente dell'ex fidanzato di Selvaggia Roma per apparire sul piccolo schermo.