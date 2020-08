"I miei non lo accettano", è crisi tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo

Dopo gli schiaffi e le lacrime ecco arrivare la crisi. Tira una brutta aria tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi e, dopo settimane di indiscrezioni, urla al ristorante e incomprensioni ecco arrivare la conferma. I due sono ai ferri corti. L'ammissione è arrivata per bocca di Antonella Fiordelisi che, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha parlato di " momento difficile " con Chiofalo, svelando il motivo familiare che si celerebbe dietro il loro allontanamento.

Che la coppia stesse vivendo un periodo complicato di incomprensioni lo si era intuito dagli ultimi eventi che li avevano visti protagonisti. Una settimana fa, infatti, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo avevano dato "spettacolo" in un ristorante di Taormina. Sulle prime sembrava che la bella influencer salernitana si fosse presa a parole con l'amica Noemi De Crescenzo e che nella discussione fosse finito Chiofalo, schiaffeggiato dalla compagna e fuggito dal locale in lacrime. Con il passare delle ore, però, un'altra versione è emersa e - vista la crisi in atto - sembrerebbe la più plausibile. " Chiofalo e la Fiordelisi litigano per qualsiasi scemenza. Hanno passato tutti i giorni a litigare, dove lei trattava lui come fosse una pezza - ha svelato la De Crescenzo in un'intervista - A cena i due non hanno discusso perché io le ho detto zo****a, ma perché lei si è offesa visto che lui mi ha dato ragione sul fatto che lei tratti tutti male ".

Antonella Fiordelisi in crisi con Chiofalo a causa dei genitori

La Fioredelisi, insomma, non avrebbe gradito la presa di posizione di Francesco Chiofalo non in suo favore e - come spiega la De Crescenzo - " lei ha fatto una scenata, gli ha tirato ceffoni e se n'è andata ". Da quel momento la coppia è entrata in crisi: la salernitana non sentendosi appoggiata dal fidanzato ha iniziato a mettere in discussione il loro rapporto, fino alla conferma delle ultime ore. Antonella, poi, ha anche spiegato che avrebbe voluto che Francesco - nei giorni a seguire - spendesse qualche parole per supportare la compagna.

Ad aumentare la distanza tra Antonella e Francesco ci sarebbero però altri motivi di tipo familiare. L'influencer lo ha ammesso su Instagram, svelando i motivi della crisi attraverso alcuni video: " Io e Francesco stiamo parlando e stiamo capendo cosa fare, perché siamo in crisi ". I genitori di Antonella Fiordelisi non approverebbero la relazione con il personal trainer, diventato famoso grazie alla partecipazione a Temptation Island: " Mi trovo a lottare con al mia famiglia che non accetta qyuesta cosa e non vuole assolutamente che io stia con lui. Tengo a lui ma tengo tanto anche alla mia famiglia quindi devo capire cosa fare ".