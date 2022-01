Eros e quel pettegolezzo sulla Hunziker: "Sono libero"

Il gossip impazza e i fan della coppia Hunziker - Ramazzotti credono al possibile ritorno di fiamma. Lei si è appena separata dal marito, Tomaso Trussardi. Lui ha da poco dichiarato di essere felicemente single. Per questo i rumor su un loro riavvicinamento si stanno facendo sempre più insistenti e per i sostenitori del "revival" le ultime dichiarazioni di Eros Ramazzotti più che una smentita, sembrerebbero lasciare una porta aperta all'ipotesi.

La notizia della fine del matrimonio tra la conduttrice di All Together Now e l'erede dei Trussardi è arrivata nelle scorse ore e ha aperto scenari inattesi. Le voci che la coppia fosse in crisi circolavano da Natale. Secondo i bene informati Michelle Hunziker e Tomaso vivevano separati e avevano trascorso le recenti festività natalizie lontani l'uno dall'altra. Solo il comunicato congiunto sulla separazione aveva messo a tacere i pettegolezzi: " Dopo 10 anni insieme abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita ". Ma nuove indiscrezioni sulla vita privata della conduttrice sono subito iniziate a circolare con il sito Dagospia che ha lanciato la bomba su un riavvicinamento con l'ex compagno, Eros Ramazzotti.

La Hunziker non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma il cantante invece ha deciso di smentire i pettegolezzi, ironizzando sui social network. Rientrato da una lunga vacanza alle Maldive, dove è volato in compagnia di sua figlia Aurora, Ramazzotti è stato pizzicato in giro per Milano con una misteriosa donna. Il cantautore, come già era successo in altre occasioni, invece di nascondersi ha scherzato con il fotografo, pubblicando nelle storie del suo account Instagram un simpatico video. " Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un'amica. Non è la mia fidanzata, non sono fidanzato, sono libero! Free, free, free" , ha dichiarato Eros divertito dalla delusione del fotografo.

Per molti la dichiarazione a sorpresa fatta da Ramazzotti sarebbe la smentita ufficiale di un riavvicinamento con la ex moglie, il cui matrimonio finì nel 2009 dopo undici anni insieme. I fan della coppia, invece, non demordono e leggono nelle parole del cantante un messaggio di apertura al possibile ritorno di fiamma con Michelle, che al momento sembra essere più concentrata, però, sulla carriera che non sulla vita privata.