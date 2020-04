La rivelazione su Adriana Volpe "Mi disse che era la sua fidanzata"

Si torna a parlare del presunto flirt tra Fabio Testi e Adriana Volpe: a riguardo è intervenuto l’ex manager Francesco Chiesa Soprani, che ha confermato la liaison tra i due riportando un fatto del passato.

Il gossip era emerso durante la partecipazione dell’attore e della conduttrice nella casa del Grande Fratello Vip ma, a differenza di quanto accaduto con Antonio Zequila, Testi ha sempre scelto di non approfondire l’argomento. Intervistato da Barbara d’Urso a Live!, Fabio rispose infastidito alle domande sul suo rapporto passato con Adriana.

“ L’unica cosa che mi dispiace è che quando una donna è sposata, che ha una figlia, vero o giusto che sia, non mi sembra bello pubblicare che abbia avuto una storia 30 anni fa – disse lui ai microfoni di Canale 5 - . Pubblicare la mia fotografia insieme a lei, che ha una figlia e un marito [...] Si, sto parlando di Adriana Volpe, non volevo sottolineare ulteriormente questo fatto. Parliamo di 25-30 anni fa, ora non ricordo. Comunque sia, però, è di poco gusto per chi l’ha detto ”.

Con queste parole, Testi aveva liquidato tutti lasciando intendere, però, che il gossip fosse fondato. A distanza di settimane dall’accaduto, l’ex manager Francesco Chiesa Soprani ha raccontato al settimanale Nuovo un episodio risalente alla relazione tra l’attore e Adriana Volpe.

“ Era il 1994. Fabio mi disse che Adriana era la sua fidanzata – ha confermato lui - . Da parte mia non c’è nessuna malizia, ma soltanto il desiderio che i telespettatori sappiano che, oltre il presunto flirt con Zequila, ce ne è un altro molto più interessante ”. “ Lui era arrivato a una festa di un noto locale al fianco di Adriana – ha iniziato a ricordare Chiesa Soprani - . Mi avvicinai e gli dissi che la presenza di lei non prevedeva alcun compenso perché non era contemplata. Testi mi rispose che era con lui, era la sua fidanzata ”.