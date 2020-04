Ezio Miccio: "Stufo del personaggio che la gente pensa che sia"

Sono passati pochi giorni dalla messa in onda della finale di "Pechino Express" ma l’attenzione mediatica sui suoi protagonisti è ancora alta. Soprattutto sulla coppia formata da Ezio Miccio e la sua assistente classificatasi seconda dietro a "Le collegiali". Intervistato dal Corriere della Sera, il famoso wedding planner non ha nascosto la sua delusione per la sconfitta: " Non mi piace arrivare secondo... ovviamente volevo vincere e penso che lo avremmo meritato" .

Sin da subito Ezio Miccio ha mostrato la sua determinazione nell’affrontare Pechino Express, mostrando lati del suo carattere e del suo personaggio diversi da quelli a cui ci aveva abituato negli anni. Dagli ambienti fiabeschi e i matrimoni da favola alla strada e ai giacigli improvvisati non è stato facile. Ma era quello che Miccio voleva dimostrare, che si può vivere nel lusso ma anche in condizioni precarie: " Ero stufo del personaggio che la gente pensa che sia: uno che vive in un mondo fatato, catalogato solo per il programma che conduce. Invece sono una persona che si sa adeguare a ogni situazione: so godere del lusso e allo stesso tempo non ho nessun problema a dormire su un pavimento. È il mio modo di essere, retaggio della mia educazione" .