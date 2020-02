Fabio Testi consola Antonella Elia poi la bacia sulla bocca

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di scontri e colpi di scena. Protagonista indiscussa della serata è stata Antonella Elia che, durante la diretta serale, è stata al centro delle polemiche e degli attacchi di buona parte degli inquilini della casa. Lo scontro più forte si è consumato con Patrick, con il quale da giorni era in atto una guerra aperta senza esclusione di colpi. Dopo aver gridato a Signorini tutta la sua frustrazione nel sentirsi vittima di bullismo e soprattutto vittima sacrificale per fare ascolti, Antonella Elia si è chiusa a riccio, concludendo la serata della diretta in silenzio e molto provata.

Subito dopo la puntata i concorrenti si sono ritrovati attorno alla tavola per cenare insieme alle tre nuove entrate, ma a Fabio Testi non è sfuggito l'isolamento di Antonella. L'attore ha così avvicinato la Elia per cercare di rassicurarla. Durante la serata, infatti, anche Fabio Testi si è schierato contro la showgirl per difendere Fernanda Lessa da alcune affermazioni pesanti di Antonella Elia. L'attore 78enne si è così avvicinato ad Antonella Elia per rassicurarla e cercare di farla ragionare sulla situazione creatasi in casa: " Cerca di star serena, anche con te stessa, tranquilla ti vogliamo bene. Sei una bravissima giocatrice, sei importante per io gioco, per la casa e per tutti quanti. Non ti vogliamo male, nessuno ti vuole male, capito? Solo che ognuno fa il suo gioco. Giurami che ci pensi alle due stronzate che ti ho detto ".

Fabio Testi, che in puntata ha superato il televoto con il 67% dei consensi che gli sono valsi la permanenza nel reality, prima di allontanarsi ha baciato Antonella Elia. L'attore, che fino ad allora le aveva parlato con il volto accostato alla guancia, ha prima sfiorati le labbra di Antonella, poi in altre due occasioni l'ha baciata teneramente sulla bocca. Un'effusione senza malizia che non ha provocato alcuna reazione nell'Elia, visibilmente provata dalla pesante serata. Antonella prima che Testi si allontanasse, ha rassicurato infine l'attore, dicendogli che avrebbe provato a riflettere sulle sue parole.