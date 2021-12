"Sto una favola...". E la d'Urso smentisce le fake news

L'arrivo a Pomeriggio 5 di Simona Branchetti ha provocato un piccolo terremoto sui social network. Il passaggio di testimone tra Barbara d'Urso e la giornalista non è passato inosservato non solo per il cambio di registro del programma, ma soprattutto per l'addio della popolare conduttrice. Dopo la prima puntata condotta dalla Branchetti sul web è scoppiato un vero e proprio caso sull'assenza della d'Urso e in molti hanno ipotizzato che la conduttrice fosse risultata positiva al Covid.

Le pagine Instagram e Facebook della trasmissione, dove ogni giorno vengono condivisi estratti delle interviste agli ospiti e dei servizi andati in onda durante la puntata, sono state letteralmente prese d'assalto dai telespettatori preoccupati per la "scomparsa" di Barbara d'Urso: " Scusate ma che fine ha fatto Barbara d'Urso?", "Scusate ma la Barbara, che fine ha fatto? Mi sono persa qualcosa", "Non c'è più Barbara d'Urso?", "Per caso hanno fatto fuori la d'Urso da Pomeriggio 5? ".

Decine di commenti sulla sua assenza, che hanno dato il via alle teorie più disparate: dalla fine del suo contratto con Mediaset, alla lite con i vertici di rete fino al contagio da Covid. È proprio quest'ultima ipotesi ad avere preso piede velocemente sul web, scatenando la psicosi tra i sostenitori della conduttrice, che l'hanno bersagliata di messaggi. Un'indiscrezione che ha costretto Barbara d'Urso a rompere il silenzio e a commentare la notizia attraverso un video condiviso sui suoi canali social nelle scorse ore. " Faccio questo video per dirvi che sto una favola - ha scherzato la conduttrice - in tantissimi mi state scrivendo chiedendomi se ho il Covid. Non ce l'ho. Tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini e non ho tosse né febbre ".

La d'Urso ha spiegato che, come ogni anno, Pomeriggio 5 si prende una pausa in concomitanza con le festività natalizie, concedendo a lei di godersi le ferie in compagnia della sua famiglia. Quest'anno, però, Mediaset ha scelto di tenere informati i telespettatori con la versione News del programma in onda ogni pomeriggio su Canale 5, come succede per un altro format di rete, Mattino 5, affidandolo alla giornalista Simona Branchetti. Una situazione che si protrarrà fino a gennaio, quando la D'Urso tornerà alla guida della sua trasmissione.